Sara Norte: Tatuagem ousada em zona íntima dá que falar

No «Dois às 10», Sara Norte surpreende ao revelar uma tatuagem ousada em homenagem ao noivo, Vasco. A atriz, que se prepara para o casamento, recorda também a sua participação no programa 'A Quinta'. A ousadia da tatuagem em zona íntima como foi comentado, demonstra a paixão e o compromisso de Sara com o seu futuro marido. A notícia gerou burburinho e promete dar que falar. A tatuagem com a inicial do nome do companheiro numa zona íntima é uma declaração de amor inusitada. O casamento de Sara Norte é um dos eventos mais aguardados e promete ser um momento de celebração e alegria. Saiba mais em TVI Player