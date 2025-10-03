Sara partilha: «Ninguém está à espera de um diagnóstico de cancro da mama aos 32 anos»

No «Dois às 10», conhecemos a história de Sara, uma mulher de 32 anos que enfrenta um dos maiores desafios da sua vida: o diagnóstico de um cancro da mama triplo negativo. Mais do que o medo da morte, o que a assusta verdadeiramente é a possibilidade de não estar presente para acompanhar o crescimento da sua filha Emma, de apenas quatro anos.