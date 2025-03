Sara perdeu a mãe com 9 anos, vítima de um AVC: «A melhor coisa que meu pai fez foi ter-me deixado na instituição.»

Carla Anes

Hoje às 11:26

No «Dois às 10», Sara partilha a sua história de vida, marcada pela perda da mãe e pela decisão do pai de a deixar numa instituição. Apesar das dificuldades, Sara demonstra resiliência e gratidão, afirmando: «Achei que a melhor coisa que o meu pai fez foi ter-me deixado na instituição». A sua perspetiva positiva desafia a ideia de que a orfandade é sempre uma tragédia. Sara recorda os tempos difíceis, «viver sem água, viver sem luz, viver em sítios sem as mínimas condições mesmo», mas encontra força na sua experiência.

