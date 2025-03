Sara Pinto responde a críticas após anunciar terceira gravidez: «São as mulheres que têm que parir, lamento!»

Carla Anes

Hoje às 11:22

No «Dois às 10», Sara Pinto, jornalista da TVI, foi criticada nas redes sociais após anunciar a sua terceira gravidez. A jornalista expôs os comentários e pediu para pararem de julgar as mulheres, questionando a falta de empatia entre as pessoas e o facto de as críticas serem dirigidas, maioritariamente, a mulheres grávidas.

Saiba mais em TVI Player