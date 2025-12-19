No “Dois às 10”, recebemos Sara Prata, uma cara bem conhecida do público português que, há precisamente 20 anos, nos faz companhia através de novelas e de vários outros programas. Atualmente, continua a brilhar no pequeno ecrã como presidente do júri do “Funtástico”, onde avalia talentos nacionais todos os domingos.
Sara Prata é surpreendida por Manuel Luís Goucha
- Joana Lopes
- Há 2h e 46min
