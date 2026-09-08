VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui

Sara quebra o silêncio sobre saída com Nuno após o “Big Brother Verão”

No “Dois às 10”, recebemos Sara, a grande vencedora do “Big Brother Verão”. Depois de semanas de emoções, desafios e muita intensidade dentro da casa, a vencedora está agora connosco para falar sobre a experiência, a vitória e tudo o que aconteceu até ao grande momento final.

  • Dois às 10
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA

Mais Vistos

02:55

Sara expõe algo que a surpreendeu depois de sair do “Big Brother Verão”: “Não estava à espera”

Hoje às 11:24
01:47

Sara abre o coração sobre o que sente por Nuno

Hoje às 11:41
03:50

Gonçalo Quinaz condena atitude de concorrente na gala de estreia: “Uma falta de respeito tremenda”

Ontem às 10:20
02:39

Cláudio Ramos defende Sara de atitudes de ex-concorrentes: “Achei um drama”

Hoje às 11:36
03:41

Sara reage a imagens de Raquel: “Não estava à espera de ver aquelas imagens”

Hoje às 11:44
03:56

Sara quebra o silêncio sobre saída com Nuno após o “Big Brother Verão”

Hoje às 11:52

Vídeos

Sara revela os planos profissionais que tem para o futuro

Hoje às 11:51

Sara reage a imagens de Raquel: “Não estava à espera de ver aquelas imagens”

Hoje às 11:44

Sara abre o coração sobre o que sente por Nuno

Hoje às 11:41

Cláudio Ramos defende Sara de atitudes de ex-concorrentes: “Achei um drama”

Hoje às 11:36

Sara expõe algo que a surpreendeu depois de sair do “Big Brother Verão”: “Não estava à espera”

Hoje às 11:24

Há quatro meses, João Espada desapareceu após viajar secretamente para a Tailândia. Mãe desespera por ajuda

Ontem às 11:57

Sara desespera por encontrar o filho desaparecido há quatro meses: “Só quero um sinal do João, esteja vivo ou morto”

Ontem às 11:44
MAIS

Mais Vistos

Sara expõe algo que a surpreendeu depois de sair do “Big Brother Verão”: “Não estava à espera”

Hoje às 11:24

Sara abre o coração sobre o que sente por Nuno

Hoje às 11:41

Gonçalo Quinaz condena atitude de concorrente na gala de estreia: “Uma falta de respeito tremenda”

Ontem às 10:20

Cláudio Ramos defende Sara de atitudes de ex-concorrentes: “Achei um drama”

Hoje às 11:36

Signos

Setembro pode trazer um romance no trabalho para um signo. Será o seu?

26 ago, 13:00

Solteiros a despertar olhares sem precisarem de se esforçar: astróloga lança previsão para signo em setembro

25 ago, 18:00

Horóscopo de setembro: astróloga antecipa acontecimentos inesperados para este mês

25 ago, 17:00

Horóscopo de julho: taróloga revela o signo menos favorecido do mês e deixa um aviso

30 jun, 10:36

Receitas

Muitos cometem este erro ao fazer arroz de pato. Cozinheira explica como evitar

3 set, 09:00

Nunca mais ficou rija. Assim se faz carne estufada no ponto

2 set, 15:00

«Fiz um jantar incrível»: Cristina Ferreira partilha receita saudável para uma refeição simples e deliciosa

31 ago, 14:27

Aprenda a fazer pão com chouriço como o das festas

19 ago, 12:00

Fora do Estúdio

Atriz portuguesa surge de vestido transparente e namorado, também ator, reage: «A internet foi abaixo!»

Há 1h e 40min

Um oceano separa este galã da TVI da mulher que ama há 15 anos: «Tenho saudade de nós»

Há 2h e 30min

Após vencer o Big Brother Verão, Sara reencontra-se com Nuno: «Entrámos como concorrentes e acabámos por...»

Hoje às 10:38

Após o Big Brother Verão, Nuno mostra reencontro muito desejado: «Finalmente juntos»

Hoje às 09:47

Conversas

Uma gripe mudou tudo. Benedita tinha 2 anos e hoje depende dos pais para tudo

26 jun, 14:43

Lembra-se de Carminho, a menina que perdeu subitamente o andar aos 8 anos? O "milagre" aconteceu

26 jun, 11:14

O arrepiante apelo de Patrícia: "Não me deixem morrer"

25 jun, 14:53

Sara não esconde a desilusão com Hugo: "Senti-me usada"

23 jun, 14:37

Fotos

10 pequenos-almoços com ovo que ajudam a emagrecer

Há 1h e 5min

Atriz portuguesa surge de vestido transparente e namorado, também ator, reage: «A internet foi abaixo!»

Há 1h e 40min

Este é, segundo um especialista em longevidade, o pequeno-almoço mais saudável do mundo

Há 2h e 5min

Um oceano separa este galã da TVI da mulher que ama há 15 anos: «Tenho saudade de nós»

Há 2h e 30min