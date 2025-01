Sara Santos e as filhas gémeas na novela «Festa é Festa»: «Nós adoramos e elas também»

Carla Anes

Hoje às 10:39

No «Dois às 10», Sara Santos partilha a experiência única das suas filhas gémeas na novela «Festa é Festa». As pequenas, que na altura não percebiam a dimensão da participação, encantaram todos com a sua presença. Sara recorda com carinho este momento especial que marcou a vida das filhas e da família.