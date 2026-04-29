No “Dois às 10”, Sara Sousa Pinto foi mãe pela primeira vez em novembro e, hoje, ao partilha connosco como tem sido esta nova fase tão especial da sua vida, revelando os desafios, as emoções e as descobertas da maternidade.
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Sara Sousa Pinto recorda o parto do filho: “Tinha medo que…”
- Dois às 10
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