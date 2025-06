Sara Veloso revela surpresa com pedido de casamento: «Não estava à espera»

No «Dois às 10», Sara partilhou a sua alegria e surpresa com o pedido de casamento em Verona. Apesar de já terem conversado sobre compromisso e casamento, Sara não esperava que Ricardo a pedisse em casamento. A ideia de que Ricardo, por já ter três filhos e ter passado por um casamento, não estaria interessado em casar novamente, pairava sobre as suas expectativas. A surpresa tornou o momento ainda mais mágico e inesquecível, marcando o início de uma nova fase na vida do casal. Saiba mais em TVI Player