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Se é vítima de violência doméstica, conheça o gabinete que já ajudou vítimas dos 12 aos 96 anos

No “Dois às 10”, damos a conhecer um gabinete de apoio à vítima que tem ajudado pessoas de diferentes idades a encontrar apoio perante situações de violência doméstica. Saiba como funciona esta resposta, a quem se destina e de que forma pode ajudar quem está a passar por uma situação de violência.

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