No “Dois às 10”, damos a conhecer um gabinete de apoio à vítima que tem ajudado pessoas de diferentes idades a encontrar apoio perante situações de violência doméstica. Saiba como funciona esta resposta, a quem se destina e de que forma pode ajudar quem está a passar por uma situação de violência.
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Se é vítima de violência doméstica, conheça o gabinete que já ajudou vítimas dos 12 aos 96 anos
- Dois às 10
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NESTE PROGRAMA
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05:18
Se é vítima de violência doméstica, conheça o gabinete que já ajudou vítimas dos 12 aos 96 anos
26 ago, 13:00
01:37
Implacável. Cristina Ferreira confronta Joana em direto: “O que é que tu tiveste com o Boris?”
26 ago, 10:00
02:35
Namorado de Joana não ficou indiferente à polémica com Boris: “Não gostou”
26 ago, 10:03
04:24
Joana esclarece relação com Boris perante Cláudio Ramos: "Não queria tocar neste ponto, mas vou tocar"
26 ago, 10:09
06:03
Cristina Ferreira sobre acontecimento no “Big Brother Verão”: “Foi muito feio da parte do Boris”
26 ago, 10:22
06:03
Cláudio Ramos assegura: “No meu ponto de vista, está apaixonada pelo Boris”
26 ago, 10:22
06:03
Joana expõe conversa com a mulher de Boris: “Não bate certo com coisas que eu ouvi”
26 ago, 10:23
06:03
Cláudio Ramos sobre o comportamento de Boris com mulheres: “Toca, mas não faz. Aquece”
26 ago, 10:23
04:33
Joana antecipa expulsão no “Big Brother Verão”
26 ago, 10:38
00:39
Cristina Ferreira fecha entrevista a Joana com um abraço
26 ago, 10:40
03:14
Cláudio Ramos conta alerta que recebeu de médico: “Ia morrendo”
26 ago, 10:46
01:25
Aos 100 anos, Maria Amália encanta Cristina Ferreira: “A gente já recebeu algumas pessoas, mas nenhuma tão boa como a Amália”
26 ago, 10:51
02:44
Susana sofreu um acidente num parque aquático que a deixou tetraplégica
26 ago, 11:29
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Acidente em parque aquático. Susana desceu um escorrega e duas pessoas caíram-lhe em cima
26 ago, 11:30
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Mãe descobriu aos 8 meses de gravidez que o filho tinha uma doença rara: “Temos de aceitar o filho que temos”
26 ago, 11:45
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Gémeas seguem área da saúde inspiradas pelo irmão com doença rara
26 ago, 11:47
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Cláudio Ramos abre programa com comunicado: “Devia ganhar este reality”
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Cinha Jardim antecipa acontecimento no “Big Brother Verão”: “Ninguém está à espera”
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