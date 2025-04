«Se pudesse falar com ela, diria: Mulher, respira!» - O conselho de amiga de uma concorrente do «Big Brother»

No «Dois às 10», Cintya, amiga de Adrielle, comenta a prestação da concorrente do "Big Brother". Cintya acredita que Adrielle está a sentir-se nervosa e na defensiva dentro da casa. A amiga tenta justificar o comportamento de Adrielle com o facto da concorrente estar num ambiente que não lhe é familiar. O apresentador recorda ainda que Adrielle entrou com muita vontade de ganhar. Saiba mais em TVI Player