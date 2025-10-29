Sem dinheiro, convidada descobre que vai ter a luz de casa cortada

Poucos minutos antes de entrar em direto no programa «Dois às 10», Paula recebeu uma notícia que a deixou sem chão: o aviso de corte de luz da sua casa. Sem dinheiro para pagar as contas e sem qualquer apoio familiar, a convidada confessou que vive dias de desespero.
