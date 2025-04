Sentimento de culpa dos pais: como transformar a ausência em presença?

No «Dois às 10», a discussão sobre o tempo de qualidade entre pais e filhos ganha destaque. Muitos pais enfrentam a realidade de horários de trabalho exigentes, que os impedem de passar tempo significativo com os filhos. Este cenário frequentemente leva a um sentimento de culpa, como mencionado no programa: «A estes pais, também eu imagino que se sintam culpados porque não conseguem». Apesar dos desafios, o programa explora soluções e alternativas para fortalecer os laços familiares. A importância de pequenos gestos, como recados e mensagens, é enfatizada como forma de manter a conexão, mesmo à distância. «Existem certos tipos de situações em que eles podem investir, por exemplo, um recado, deixais um papelinho com o escrito e quando eles acordam, verem o papel escrito, portanto, a dar-lhes aquela força para o dia, saber que podem contar com eles». A mensagem central é que, apesar das dificuldades, é possível encontrar maneiras de nutrir o relacionamento com os filhos. Saiba mais em TVI Player