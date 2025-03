Ser solteiro não é sinónimo de solidão! - Rosária: «Não me casei e não me arrependo!»

Carla Anes

Hoje às 11:32

No «Dois às 10», Rosária, uma mulher solteira, explica as suas razões para nunca ter casado. Apesar de ter tido pretendentes, Rosária sempre adiou o casamento, alegando que era cedo demais. «Primeiro, tinha medo do casamento. Segundo, não me sentia bem ao pé dos namorados», confessa. Rosária recorda um pedido de casamento que recusou porque o namorado ia para a tropa. «Só tinha vontade de me rir quando o via», revela. Teve um segundo namorado, mas nunca sentiu uma forte ligação com ele. O maior arrependimento de Rosária é não ter sido mãe, um desejo que nunca concretizou. No entanto, ela encontra alegria e satisfação na sua vida de solteira. «O amor pode-se ter sem ser com um homem», afirma, defendendo que o amor é essencial, mas não precisa estar necessariamente ligado a um relacionamento romântico. Atualmente, Rosária não considera a hipótese de casar, pois gosta da sua independência e liberdade. «Juntar-me agora ao casar está fora de questão. Eu gosto de ser solteira», garante. Para Rosária, a solteirice é um estado de vida, uma escolha consciente e feliz. Saiba mais em TVI Player