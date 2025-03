No «Dois às 10», Sérgio e Nelson Rosado, conhecidos como Anjos, estiveram presentes no programa para discutir a polémica com Joana Marques.

Os irmãos Rosado explicaram que sempre respeitaram a justiça e que, neste caso, foram afetados por julgamentos na praça pública, sem que todas as partes fossem ouvidas. Saiba mais em TVI Player