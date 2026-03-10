Siara Holanda, mãe de Bárbara Bandeira, "renasce" aos 45 anos, após perder 30 kg

No «Dois às 10», Siara Holanda vive uma das fases mais marcantes. Mulher do cantor Rui Bandeira e mãe da artista Bárbara Bandeira, chegou a Portugal ainda adolescente e decidiu mudar o rumo da saúde e do corpo. Depois de anos a lidar com graves problemas na coluna, que a levaram a quatro cirurgias, siara enfrentou um longo processo de transformação física e emocional. Com disciplina, exercício, mudanças na alimentação e ajuda médica perdeu 30 quilos. Antiga bailarina, apaixonada pela dança desde criança, foi também por amor que decidiu ficar em portugal depois de conhecer rui bandeira no final dos anos 90 e juntos construíram uma família. Hoje, aos 45 anos, siara assume-se mais confiante do que nunca. Diz que se sente como uma fénix a renascer — mais forte, mais saudável e pronta para viver uma nova fase da vida.
