Sílvia: «Sou uma menina Turner e pertenço aos 2% de bebés que sobrevivem com esta doença.»

Carla Anes

Hoje às 11:31

No «Dois às 10», Sílvia partilha a sua história de vida marcada pela Síndrome de Turner e paralisia cerebral. Nascida prematura, Sílvia enfrenta desafios de mobilidade, mas não se deixa abater. Com baixa estatura e infertilidade, características da síndrome, Sílvia cresceu com a consciência da sua diferença. Apesar dos obstáculos, teve uma infância feliz e rodeada de amigos. Na adolescência, sentiu-se um pouco à parte devido às mudanças nas interações sociais. A vida adulta trouxe autonomia, mas também novos desafios, como o preconceito em entrevistas de trabalho. Sílvia luta diariamente pela aceitação e inclusão.

