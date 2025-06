Simão tem quatro anos e 95% de incapacidade

No «Dois às 10», conhecemos a história de Simão, um menino de apenas quatro anos que enfrenta uma realidade dura: 95% de incapacidade devido a múltiplas doenças raras, incluindo epilepsia grave e atraso severo no desenvolvimento. Teresa Alves, mãe e cuidadora dedicada, partilha a luta incansável por um diagnóstico e o dia a dia de um filho que nunca chorou ao nascer, não se mexia e aparentava estar desligado do mundo. Apesar das dificuldades, Simão recebe terapias diárias na clínica Kinésio, onde mostra alguma evolução. Entre o desgaste físico, emocional e financeiro, a família Alves mantém a esperança e a força para continuar a cuidar do pequeno Simão, que será dependente para sempre. Uma história comovente sobre coragem, amor e resiliência.