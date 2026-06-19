«Sinto que o meu filho partiu naquele dia»: O relato chocante de Joana após agressão do irmão ao bebé

No «Dois às 10», Joana começa por dizer que há 11 anos o irmão destruiu-lhe a família. Ainda grávida, Joana vivia na mesma casa que o irmão. No dia 8 de Março de 2015, o tio de Rafael agrediu-o com uma garrafa na cabeça depois de uma discussão acesa. Desde aquele dia Joana sente que não reconhece mais o filho. Não dá a entender se ele está vivo ou não… mas diz que sente que o filho partiu naquele dia.