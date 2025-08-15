Só tem 12 anos e já conquista multidões no TikTok. Vai querer ver porquê

No «Dois às 10», conhecemos Duarte Sanches, um jovem de apenas 12 anos que já conquistou milhares de seguidores no TikTok com a sua paixão pelas hortas. Desde os 10 anos que cultiva legumes e frutas na horta da família, em Valença, e agora partilha, nas redes sociais, vídeos onde mostra o seu dia a dia entre tomates, abóboras, pepinos e muito mais. A sua conta «Plantas do Duarte», criada na Páscoa de 2025, rapidamente se tornou um sucesso, transformando-o num verdadeiro «príncipe dos legumes» e num exemplo de dedicação e amor pela natureza. Ao lado dos pais, Paula e Ricardo, que o apoiam e acompanham sempre, Duarte prova que, com vontade e entusiasmo, é possível cultivar sonhos… e colheitas!

