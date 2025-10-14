No «Dois às 10», recebemos Sofia Aparício, uma das portuguesas que integrou a flotilha humanitária por Gaza a ativista detalha as condições em que viveu, detida pelas forças israelitas.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Sofia Aparício sobre Governo: «Houve coisas que foram mais baixas do que estava à espera!»
- Hoje às 11:36
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
02:41
Sofia Aparício sobre Governo: «Houve coisas que foram mais baixas do que estava à espera!»
Hoje às 11:36
01:12
Cláudio Ramos considera que este concorrente é o próximo expulso do «Secret Story»
Hoje às 09:55
04:55
Cinha Jardim comenta noite polémica com concorrente: «Eu também não queria lá o Leandro»
Hoje às 10:01
04:11
Cristina Ferreira: «O senhor Quinaz está muito enervado com o...»
Hoje às 10:04
09:51
Segredo de Marisa e Pedro Jorge em risco? Comentadores acreditam que um concorrente pode desvendar casal em breve
Hoje às 10:14
05:38
Liliana reclama o pódio da popularidade e as opiniões em estúdio surpreendem
Hoje às 10:22
05:08
Adriano Silva Martins: «Acho que há ali muito galo de curral»
Hoje às 10:32
01:47
Adriano Silva Martins sobre concorrente: «É um animal de caça e anda à caça!»
Hoje às 10:32
01:28
Cláudio Ramos revela o seu concorrente favorito do Secret Story: «Gostava mesmo que ganhasse»
Hoje às 10:33
05:31
Cristina Ferreira esclarece segredo de Dylan: «As coisas estão mais do que confirmadas»
Hoje às 10:36
02:33
Sofia Aparício explica porque seguiu na flotilha humanitária: «Não consigo ficar sentada no sofá a ver»
Hoje às 11:18
03:43
Sofia Aparício: «Fui atirada contra o chão e o rapaz ao meu lado foi espancado...»
Hoje às 11:22
02:18
Sofia Aparício temeu pela vida durante flotilha humanitária: «Tive uma mira apontada à cabeça»
Hoje às 11:24
03:02
Sofia Aparício responde a quem questionou os seus motivos: «Não procurei likes...nem mediatismo!»
Hoje às 11:37
05:49
Revelado: Foi assim que Lídia e Dylan se conheceram antes de entrarem no «Secret Story»
Hoje às 11:47
02:54
Lídia sobre Liliana: «Ela seria criticada de qualquer das formas!»
Hoje às 11:50