No “Dois às 10”, conhecemos a história comovente da pequena Sofia, uma bebé que nasceu com uma condição genética rara e inesperada. Sem orelhas, sem céu da boca e com alterações no rosto, a sua vida mudou ainda mais aos quatro meses, quando uma cirurgia de reconstrução do maxilar resultou numa paralisia cerebral grave. Hoje, Sofia depende totalmente dos outros para todas as suas necessidades, mostrando uma força e resiliência que inspiram quem a conhece. Uma história de coragem, desafios e amor incondicional que ninguém vai esquecer.
Sofia nasceu sem orelhas, sem céu da boca e com alterações no rosto
- Joana Lopes
- Há 3h e 5min
Há 3h e 5min
