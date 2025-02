Sofia recorda história de amor: «Deus enviou-me o melhor anjo» - Do colégio ao altar!

Carla Anes

Hoje às 11:23

No «Dois às 10», Sofia recorda o seu percurso amoroso de 25 anos com Christophe. Desde o namoro por cartas, devido à sua estadia num colégio de freiras, aos telefonemas "escutados" pela central telefónica, até à promessa de Christophe que a iria buscar no dia em que fizesse 18 anos. Sofia recorda com carinho o pedido de namoro e como se sentiu ao ser beijada pela primeira vez. Após casarem, o casal teve dois filhos e vivem felizes. Sofia afirma que com Christophe aprendeu o significado da palavra «cuidar» e confessa que nunca se sentiu abandonada ao seu lado.

Saiba mais em TVI Player