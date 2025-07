No «Dois às 10», conhecemos a história de Dina que tem um historial clínico invulgar. Entre muitas patologias, descobriu aos 18 anos uma doença rara que a obriga a viver com uma válvula na cabeça. Apesar do momento difícil que está a atravessar, Dina mantem uma atitude positiva e quer provar que é possível seguir em frente.