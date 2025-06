Solange emociona-se: «Eu fiquei mesmo magoada com ele!»

No «Dois às 10», a expulsão de Solange do 'Big Brother' marcou o programa, especialmente pela sua decisão de não se despedir de Nuno. A razão? Algo que ele fez na sexta-feira anterior, considerado por ela «imperdoável». A polémica instalou-se quando Solange explicou que Nuno a acusou de preconceito em relação ao corpo dele. Contudo, ela esclareceu que a sua observação era sobre a cabeça dele, uma interpretação que gerou discórdia na casa. «Ele fez várias coisas, mas uma delas foi acusar-me de preconceito em relação ao corpo dele», explicou Solange, defendendo que todos entenderam que a crítica era direcionada à sua «cabeça». A mágoa de Solange em relação a Nuno contrastou com as suas discussões com Luís, levantando questões sobre as verdadeiras intenções de Nuno no jogo. Será que ele está apenas focado em vencer, sem se importar em criar amizades genuínas? A atitude de Nuno no domingo, ao defender Lisa, também foi posta em causa, com Solange a questionar se ele estava a ser sincero ou apenas a tentar manipular a situação a seu favor. Saiba mais em TVI Player