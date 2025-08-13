Solange Tavares e Nelson Fernandes confidenciam como se conheceram

  • Joana Lopes
  • Há 58 min
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

No «Dois às 10», Solange Tavares e Nelson Fernandes, ex-concorrentes de reality shows, partilham a história da sua relação inesperada, revelando como se encontraram fora das câmaras e acabaram por surpreender todos com a ligação especial que construíram. Entre confidências, momentos de humor e emoção, o casal fala sobre os desafios, as reações do público e os planos para o futuro, mostrando que, por vezes, as maiores surpresas acontecem longe dos holofotes.

Vídeos

Cristina Ferreira questiona Bruno de Carvalho: «Está zangado?»

Há 10 min

Rita perdeu filha de 22 anos após um mergulho no rio Tejo

Há 24 min

«Aconteça o que acontecer...»: Uma semana antes de morrer, Carolina enviou uma mensagem enigmática à mãe

Há 24 min

Solange Tavares esclarece relação com Dinis Almeida depois de assumir namoro com outro ex-concorrente

Há 45 min

Solange Tavares e Nelson Fernandes já falam em ter filhos: «Ele quer o mesmo nome que eu»

Há 50 min

Solange Tavares e Nelson Fernandes partilham passo na relação

Há 50 min

Nelson Fernandes recorda pedido de namoro a Solange Tavares: «Nem nos tínhamos envolvido ainda»

Há 57 min
MAIS

Mais Vistos

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Ontem às 12:29

Cristina Ferreira sobre Bruno de Carvalho: «Espero que o Bruno venha cá»

Ontem às 10:13

Mãe revela que amamentou um dos filhos até aos 7 anos

Há 1h e 42min

Daniela Santos quebra o silêncio sobre envolvimento com Afonso Leitão fora da casa — Veja a conversa completa

Ontem às 12:06

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

11 ago, 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

11 ago, 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fora do Estúdio

Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

Há 1h e 39min

Irmã de jovem desaparecido atualiza informações: «Não há forma do João estar bem»

Há 2h e 11min

Perto da menopausa, Cristina Ferreira muda estilo de vida e dá conselho precioso: «Faz toda a diferença»

Há 3h e 2min

Cristina Ferreira cortou estes 3 alimentos das refeições: «O corpo já não respondia. Sentia-me inchada»

Há 3h e 6min

Fotos

Esta mãe não esquece a mensagem que a filha mandou uma semana antes de morrer

Há 15 min

Não deu certo com Dinis Almeida, mas Solange Tavares encontrou o amor com Nelson Fernandes. E foi assim que se conheceram

Há 32 min

Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

Há 1h e 39min

Irmã de jovem desaparecido atualiza informações: «Não há forma do João estar bem»

Há 2h e 11min