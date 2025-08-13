Solange Tavares esclarece relação com Dinis Almeida depois de assumir namoro com outro ex-concorrente

  • Joana Lopes
  • Há 42 min
No «Dois às 10», Solange Tavares e Nelson Fernandes, ex-concorrentes de reality shows, partilham a história da sua relação inesperada, revelando como se encontraram fora das câmaras e acabaram por surpreender todos com a ligação especial que construíram. Entre confidências, momentos de humor e emoção, o casal fala sobre os desafios, as reações do público e os planos para o futuro, mostrando que, por vezes, as maiores surpresas acontecem longe dos holofotes.

