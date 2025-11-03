Sozinha com a filha e com diagnóstico de cancro da mama, Carla viveu momentos de dor: «Só pensava na Constança»

No «Dois às 10», damos a conhecer melhor a história inspiradora de Carla, uma mulher que tem enfrentado a vida com uma coragem admirável. Depois de a vermos no «Querido Mudei a Casa», onde partilhou a sua emocionante jornada, ficamos a saber mais sobre esta mãe dedicada e lutadora. Divorciada há cinco anos e mãe da pequena Constança, de 10 anos, Carla travou uma dura batalha contra o cancro, sempre com o maior medo de não poder ver a filha crescer.