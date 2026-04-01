No “Dois às 10”, Inês Brás, conhecida pela sua energia contagiante como apresentadora do passatempo “TVI Dá+”, revela um lado menos visível da sua vida. Por trás do sorriso constante e da boa disposição que conquista o público, a jovem enfrenta discretamente um problema de saúde que poucos conhecem. Uma conversa emotiva e inspiradora, onde coragem e transparência se cruzam com a vontade de viver cada dia com alegria.
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Stress levou apresentadora da TVI a enfrentar diagnóstico: “Vou ficar com isto para sempre”
- Joana Lopes
- 1 abr, 10:30
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