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Surfista desaparecido no mar em Aljezur: imagens revelam algo que só foi visto mais tarde

No “Dois às 10”, José Maria Pyrrait recorda um dos momentos mais dolorosos da sua vida. Durante uma travessia de stand up paddle pela costa portuguesa, o surfista Arran Strong, de 28 anos, que o acompanhava numa das etapas, desapareceu no mar. José procurou-o incansavelmente, mas o corpo nunca foi encontrado. Unidos por uma relação que ia muito além da amizade, como pai e filho, José partilha connosco uma história marcada pela dor, pela perda e por uma procura que nunca terminou.

  • Dois às 10
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