Surpreendente! Saiba a quem deu Betty Grafstein o palacete de Sintra

Carla Anes

Hoje às 10:23

No «Dois às 10», o tema em discussão foi Betty Grafstein que colocou o seu palacete de Sintra em nome do filho, Roger. Cláudio Ramos e Cristina Ferreira discutiram com os comentadores sobre o paradeiro atual de Betty Grafstein, bem como do seu filho.

Saiba mais em TVI Player