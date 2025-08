Susana Dias Ramos é surpreendida pelo marido e pelo filho: «Isto é uma prova de amor»

No «Dois às 10», celebramos os 46 anos de Susana Dias Ramos, a sexóloga mais acarinhada de Portugal! Com uma energia inesgotável e uma personalidade irreverente, Susana conquistou os portugueses com o seu humor, sinceridade e coração generoso. Desde pequena que mostrou talento e determinação, começando na patinagem artística aos quatro anos. Sonhou ser advogada, mas foi na Psicologia — e depois na Sexologia — que encontrou a sua verdadeira vocação. Ousada e divertida, brilhou como comentadora no «Big Brother 2020» e tornou-se presença constante nos reality shows da TVI. Fora do ecrã, vive uma linda história de amor com o Pedro, com quem casou em 2014, e é mãe babada do Salvador. Hoje, assinalamos não só o seu aniversário, mas também o percurso inspirador de uma mulher que não tem medo de dizer o que pensa — sempre com um sorriso no rosto e um conselho na ponta da língua!