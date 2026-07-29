Susana Dias Ramos esclarece a polémica em que está envolvida: «Em menos de três horas, um milhão de visualizações»

No «Dois às 10», a psicóloga e sexóloga Susana Dias Ramos abordou a repercussão de um vídeo onde esclarece os seus comentários mais polémicos . Visivelmente impressionada com a velocidade da partilha digital, a comentadora destacou o alcance massivo da sua reação, revelando que a publicação atingiu um milhão de visualizações em menos de três horas . O momento serviu para a especialista contextualizar as suas afirmações originais e analisar a forma fulminante como os conteúdos escalam e dividem opiniões nas plataformas online atuais.