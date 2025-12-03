No «Dois às 10», o espírito natalício inspira conversas ainda mais especiais sobre sentimentos, relações e afetos. Com a época a aproximar-se, reabrimos o consultório dos Doutores do Amor para ouvir dúvidas, partilhar histórias e procurar respostas para os desafios do coração. Desta vez, contamos com a presença e orientação de Susana Dias Ramos, que ajuda os espectadores a navegar emoções, fortalecer laços e viver o amor com mais confiança e equilíbrio.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Susana Dias Ramos faz afirmação polémica e assume: «Vou arranjar um sarilho»
- Joana Lopes
- Hoje às 10:50
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
07:20
Susana Dias Ramos faz afirmação polémica e assume: «Vou arranjar um sarilho»
Hoje às 10:50
05:27
Luís Gonçalves desmarca grupos de apoio a concorrentes de reality shows: «Esse dinheiro vai para o bolso dessas pessoas»
Hoje às 10:14
02:18
Luís Gonçalves esclarece a polémica com Bruno Savate: «Se não me identifico, afasto-me»
Hoje às 10:16
05:44
Luís Gonçalves estreia-se como empresário
Hoje às 10:17
07:14
Estes são os concorrentes favoritos de Luís Gonçalves no «Secret Story 9»
Hoje às 10:19
07:14
Luís Gonçalves revela onde gastou o dinheiro da vitória do «Big Brother 2025»
Hoje às 10:20
07:14
Luís Gonçalves revela quais são os concorrentes da sua edição do «Big Brother» com quem mantém contacto
Hoje às 10:21
04:34
As dicas de Susana Dias Ramos para um Natal em família sem conflitos
Hoje às 10:47
07:20
Filhos de pais separados devem ou não dividir-se entre casas? Psicóloga explica
Hoje às 10:51
06:49
Cláudio Ramos entra em discórdia com Susana Dias Ramos sobre bens matrimoniais: «Fiquei enervado por causa de ti»
Hoje às 10:57
01:15
Este candidato à Presidência da República é reconhecido pela sua «capacidade argumentativa e coerência ideológica»
Hoje às 11:28
03:01
A história que poucos conhecem. Mulher de candidato à Presidência da República morreu pouco antes da sua candidatura
Hoje às 11:32
03:03
Rafael acordou amputado após um acidente do qual não se lembra
Hoje às 11:43
05:12
Após acidente de viação e amputação, Rafael transformou-se: «As transfusões que levei meteram dentro de mim outra pessoa»
Hoje às 11:49
05:34
Amar sem estereótipos. Apesar de só ter um braço, Rafael encontrou o amor: «Será que me vai aceitar?»
Hoje às 12:00