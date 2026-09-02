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Susana Dias Ramos faz anúncio: “Vai deixar muita gente contente e uma ou outra enervada”

No “Dois às 10”, Susana Dias Ramos anuncia novidade.

  • Dois às 10
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Susana Dias Ramos faz anúncio: “Vai deixar muita gente contente e uma ou outra enervada”

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