Susana Pinto perde-se nos encantos de Elvas: das Roncas à irresistível Sericaia

No «Dois às 10», Susana Pinto viajou até Elvas para descobrir o melhor que a cidade tem para oferecer. Começando pela olaria, onde Luís produz as famosas Roncas de Elvas, um instrumento musical ancestral. De seguida, Susana Pinto percorre as ruas da cidade alentejana, destacando a beleza dos seus recantos. Aprende ainda a fazer a famosa «Sericá» ou «Sericaia», um doce típico da região.