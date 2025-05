Susana Pinto realiza sonho com novo projeto: «Este foi o melhor presente que eu podia ter tido»

No «Dois às 10», Susana Pinto partilha a sua felicidade com o novo programa, «Portugalando», que tem início em Olhão. A apresentadora destaca a autenticidade da região, afirmando que é um Algarve diferente do que as pessoas imaginam. O programa visa mostrar as joias de Portugal, tanto para quem quer conhecer o país, como para quem não pode sair de casa, levando imagens incríveis para o público. Saiba mais em TVI Player