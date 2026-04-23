No “Dois às 10”, conhecemos a história de Maria Luísa, uma criança de apenas três anos que, há cerca de um ano e meio, foi diagnosticada com uma condição rara: Trissomia 10. Sem conseguir falar nem andar, enfrenta desafios diários que deixam os pais apreensivos perante um futuro cheio de incertezas. Entre a força da família e a fragilidade do diagnóstico, este é um testemunho comovente sobre amor, resiliência e a luta por respostas e esperança.
VÍDEO SEGUINTE
Saiba mais aqui
Suspeitavam de intolerância ao leite, mas o diagnóstico revelou uma doença rara: “Ainda está a ser investigada”
- Dois às 10
- Hoje às 11:52
NESTE PROGRAMA
NESTE PROGRAMA
05:55
Suspeitavam de intolerância ao leite, mas o diagnóstico revelou uma doença rara: “Ainda está a ser investigada”
Hoje às 11:52
00:44
Cláudio Ramos explica a ausência de Cristina Ferreira depois de comentário de Gonçalo Quinaz
Hoje às 09:58
04:03
Gonçalo Quinaz reage a atitude da família de Sara com a concorrente: “Fiquei sensibilizado com a Sara”
Hoje às 10:14
05:22
Adriano Silva Martins “entrega” o prémio de vencedor a este concorrente do “Secret Story 10”
Hoje às 10:19
05:22
Cláudio Ramos expõe tensão entre Luzia e ex-concorrente cá fora: “Ficou desiludida”
Hoje às 10:20
04:03
“Está apaixonada pelo…”: Cláudio Ramos revela novo romance entre duas figuras públicas
Hoje às 10:29
04:03
Cinha Jardim comenta o fim de relação mediática: “Não estava à espera desta separação”
Hoje às 10:29
04:03
Cláudio Ramos e Gonçalo Quinaz dançam kizomba em direto
Hoje às 10:30
04:53
Cláudio Ramos sobre os concorrentes de reality shows: “Gosto de todos, tirando dois ou três”
Hoje às 10:34
02:54
Fora da casa, Diogo toma atitude de “apagar” Eva da sua vida: “Se calhar, a Ariana exigiu”
Hoje às 10:35
01:11
Ex-recruta da “1.ª Companhia” anuncia separação
Hoje às 10:36
03:15
Hélder ficou sem a perna direita: “Vivo com a maior leveza possível e humor sempre presente”
Hoje às 11:27
14:45
“As lágrimas começaram a cair”: Hélder recorda o momento em que, aos 17 anos, lhe disseram que iria ficar sem perna
Hoje às 11:36
04:48
Amputado aos 17 anos, Hélder é surpreendido em direto com pagamento de prótese
Hoje às 11:37
03:01
No primeiro ano de vida, Maria Luísa foi diagnosticada com Trissomia 10
Hoje às 11:43
03:01
Maria João sobre a doença da filha: “O meu maior medo é entrar no hospital com a Maria Luísa e sair sem ela”
Hoje às 11:44
Mais Vistos
00:55
Cláudio Ramos divulga notícia que deixa qualquer um sem palavras: “É chocante”
Ontem às 12:07
00:44
Cláudio Ramos explica a ausência de Cristina Ferreira depois de comentário de Gonçalo Quinaz
Hoje às 09:58
05:33
Depois de palavras de Cláudio Ramos, Rui Freitas levanta-se e pede um abraço ao apresentador
Ontem às 10:30
05:13
Cláudio Ramos recorda a entrada de Rui Freitas na “1.ª Companhia”: “Achei que não foste bem recebido”
Ontem às 10:07
04:03
“Está apaixonada pelo…”: Cláudio Ramos revela novo romance entre duas figuras públicas
Hoje às 10:29
02:54
Fora da casa, Diogo toma atitude de “apagar” Eva da sua vida: “Se calhar, a Ariana exigiu”
Hoje às 10:35