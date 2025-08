No «Dois às 10», o repórter Bruno Caetano revela detalhes do caso de o corpo de homem decapitado encontrado no centro de Lisboa. Um indivíduo foi detido após entregar cabeça no hospital, o

homem levava a cabeça dentro de uma mochila e entregou-a no Hospital de S. José. Assumiu ter cometido decapitação nas proximidades do Rossio.