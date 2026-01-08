VÍDEO SEGUINTE
Suzana Garcia revela que foi contactada por amigos de Maycon Douglas: “Também falaram comigo”

No “Dois às 10”, comentamos os últimos casos da atualidade, analisando-os com rigor e partilhando os seus contornos mais relevantes. Entre perspetivas jurídicas, investigação forense e compreensão psicológica, os comentários oferecem uma visão completa e esclarecedora sobre os acontecimentos.

  • Joana Lopes
  • Há 2h e 15min
Atualidade

Suzana Garcia revela ter informações sobre Maycon Douglas: “Não há namorada nenhuma”

Há 2h e 16min

Inspetor da Polícia Judiciária revela porque é crucial remover o mais rápido possível o carro de Maycon Douglas do mar

Há 2h e 22min

Repórter da TVI denuncia mensagens suspeitas enviadas por Maycon Douglas: “Temos essa mensagens”

Há 2h e 29min

Repórter da TVI sobre o dia do desaparecimento de Maycon Douglas: "Era fundamental que a namorada dissesse que discussão foi aquela"

Há 2h e 31min

Amigos de Maycon Douglas são ameaçados, após entrevista à TVI: “Nós sabemos e temos as provas”

Há 2h e 32min

TVI sobre a morte de Maycon Douglas: “Não é a notícia que gostaríamos de dar”

Há 2h e 34min

Caso da grávida da Murtosa ainda não acabou. Há desenvolvimentos e envolvem Fernando Valente

Ontem às 12:27
