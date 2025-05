Suzana Garcia sobre desenvolvimentos no caso de grávida da Murtosa: «Ele nunca imaginou que o miúdo tivesse o discernimento divino de...»

No «Dois às 10», a prova telefónica guardada pelo filho de Mónica Silva ganha destaque no julgamento. Suzana Garcia realça que Fernando Vale nunca imaginou que o filho da grávida da Murtosa tivesse o «discernimento divino» de guardar esta prova. A validade da prova é crucial, com o filho a demonstrar o seu desejo de justiça. As declarações do filho confrontam a versão do suspeito, revelando detalhes sobre a relação de Mónica com este. A análise das provas existentes, apesar da ausência do corpo, é fundamental. Saiba mais em TVI Player