Tanya recebe declaração de amor da esposa: «Somos duas almas que não se envergonham do amor que as une»

No «Dois às 10», recebemos a Tanya para celebrar um momento muito especial: os seus 10 anos de casamento. Entre histórias, memórias e emoções, entregamos-lhe uma carta cheia de significado, tornando esta manhã ainda mais inesquecível. É uma ocasião para sorrir, emocionar-se e brindar ao amor que permanece vivo todos os dias.