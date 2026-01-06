Tem 38 anos e é o mais novo candidato à Presidência da República. Jorge Pinto faz promessa a Portugal

No “Dois às 10”, conhecemos Jorge Pinto, engenheiro ambiental e político português que já viveu em vários países um pouco por todo o mundo. Aos 38 anos, avança agora para um dos maiores desafios da sua vida: a candidatura à Presidência da República. A candidatura foi apresentada em novembro de 2025 e traz consigo uma promessa clara de mudança e inovação. Determinado a fazer a diferença, Jorge Pinto destaca-se desde logo por ser o candidato mais jovem nesta corrida presidencial.