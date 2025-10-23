Tem 5 anos, é cego desde o nascimento e completamente fã de um programa da TVI

No «Dois às 10», conhecemos a inspiradora história do pequeno Afonso, que nasceu às 28 semanas, antes de desenvolver a visão. Hoje, com apenas 5 anos, é cego desde o nascimento, mas isso não o impede de ser um menino alegre, curioso e cheio de energia. Com o amor e dedicação dos pais, Kelly e Nuno, e o apoio do irmão mais velho, Afonso enfrenta cada desafio com um sorriso. A família luta diariamente para garantir que a cegueira não defina nem limite o futuro do Afonso, mostrando que, com amor e determinação, tudo é possível.