Tem a certeza de que o seu filho não fala com estranhos? Estes pais ficaram preocupados com o que apanhámos nas câmaras

No «Dois às 10», exploramos um tema que preocupa todos os pais: a confiança das crianças em estranhos. Com imagens captadas por câmaras, mostramos situações reais que alertaram pais sobre como os filhos podem ser facilmente aliciados a falar, aceitar ou até seguir alguém que não conhecem. Especialistas juntam-se a nós para explicar os riscos e dar dicas práticas sobre como proteger os mais pequenos sem os assustar.