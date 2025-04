Tem apenas 8 anos e é um fenómeno nas redes sociais

No «Dois às 10», o programa de hoje é uma ode ao orgulho que os filhos sentem pelos pais. Uma surpresa deliciosa aguarda os espectadores: pai e filho unem-se na cozinha para preparar uma receita muito especial. A cumplicidade e o amor transbordam em cada gesto, mostrando que a cozinha pode ser um palco de memórias inesquecíveis. Ricardo, pai de Tomás, partilha a sua experiência de paternidade tardia, revelando que, «se fosse hoje, queria ser pai mais cedo». A paciência e a alegria de brincar com o filho são outros dos pilares da paternidade abordados no programa. . O orgulho de Tomás pelo pai é evidente, com vídeos nas redes sociais a demonstrarem a forte ligação entre ambos. Saiba mais em TVI Player