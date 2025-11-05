Tempestade faz Cristina Ferreira reviver memória de infância: “Dei por mim a dizer a oração da minha mãe”

A tempestade que marcou a noite desta quarta-feira não passou despercebida a Cristina Ferreira. Nas redes sociais, a apresentadora da TVI partilhou com os seguidores um momento de emoção e memória, confessando que o som dos trovões a fez recordar um ritual da infância. “Aprendi esta oração com a minha mãe, que sempre teve pânico de trovoada. Esta noite, confesso, que dei por mim a dizê-la”, escreveu Cristina.