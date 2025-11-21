VÍDEO SEGUINTE
«Tenho dois filhos»: Cátia perdeu um bebé e está grávida novamente aos 23 anos
No «Dois às 10», Cátia, uma jovem de 23 anos, partilha um testemunho de vida que combina a dor da perda com a alegria de uma nova gravidez. Após ter perdido o filho Lorenzo e ter de passar pela difícil experiência do parto, Cátia afirma comovida: «Tenho dois filhos». A jovem revela a forma como lida com o luto e como, apesar da mágoa, encontra forças na chegada iminente de Benjamim, o bebé que carrega na barriga aos sete meses. Uma história de força e resiliência no Dia do seu aniversário.
- Há 3h e 58min
