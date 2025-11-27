VÍDEO SEGUINTE
«Tentei comprar o amor de um homem com droga e dinheiro»: Filipa começou a consumir droga para poder estar com o pai da filha

No «Dois às 10», conhecemos a história de Filipa, uma mulher que viu a sua vida fugir-lhe das mãos após se envolver numa relação profundamente tóxica. O ciclo de violência física e psicológica empurrou-a para o consumo de cocaína, levando-a a um estado de dependência que a afastou das filhas e a deixou sem rumo, sem forças e sem vontade de viver. Nesta conversa intensa e emotiva, Filipa recorda o momento em que tocou no fundo e revela como encontrou, passo a passo, o caminho para recuperar a dignidade, a saúde e o amor-próprio.

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:51
