No “Dois às 10”, conhecemos a emocionante história de Carla que, aos 27 anos e com toda uma vida pela frente, sofreu um AVC que mudou o seu destino. Esteve em coma e ouviu dos médicos que o maior sonho da sua vida — ser mãe — poderia nunca vir a concretizar-se. Hoje, partilha um testemunho de coragem, superação e esperança que prova que, mesmo nos momentos mais difíceis, nunca devemos deixar de acreditar.
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Teve um AVC aos 27 anos e, anos depois, os médicos continuam sem saber porquê
- Dois às 10
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